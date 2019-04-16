Работы по стабилизации в Нотр-Даме займут 48 часов

Работы по стабилизации в Нотр-Даме займут 48 часов

Работы по стабилизации в Нотр-Даме будут длиться около 48 часов. Об этом заявил государственный секретарь МВД Франции Лоран Нуньес, передает BFMTV.

«Были выявлены некоторые уязвимые места, особенно в хранилище», — отметил он, добавив, что в целом структура собора сохранена.

Нуньес также подчеркнул, что специалистам необходимо защитить фронтон северного трансепта Нотр-Дама. По этой причине пришлось эвакуировать пять многоквартирных домов на улице, где расположен собор.

Данные выводы были сделаны на основании анализа архитекторов и представителей префектуры полиции Парижа.