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Работы по стабилизации в Нотр-Даме займут 48 часов

Работы по стабилизации в Нотр-Даме будут длиться около 48 часов. Об этом заявил государственный секретарь МВД Франции Лоран Нуньес, передает BFMTV.

«Были выявлены некоторые уязвимые места, особенно в хранилище», — отметил он, добавив, что в целом структура собора сохранена.

Нуньес также подчеркнул, что специалистам необходимо защитить фронтон северного трансепта Нотр-Дама. По этой причине пришлось эвакуировать пять многоквартирных домов на улице, где расположен собор.

Данные выводы были сделаны на основании анализа архитекторов и представителей префектуры полиции Парижа.

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Последствия пожара в Нотр-Дам-де-Пари. Фоторепортаж

Возгорание в соборе Парижской Богоматери произошло вечером 15 апреля при проведении реставрационных работ. Пожар не удавалось потушить более 12 часов. В результате обрушился шпиль собора, затем была уничтожена практически вся крыша. Пожарным удалось сохранить основную конструкцию здания и две башни.

Пострадали три человека: пожарный и двое полицейский.

Прокуратура Франции начала расследование для установления причин пожара.

Теги: стабилизация, Нотр-Дам, пожар
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