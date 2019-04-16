Берлинский аэропорт приостановил работу после поломки самолета на ВПП

Берлинский аэропорт приостановил работу после поломки самолета на ВПП

В Берлине аэропорт Шенефельд приостановил работу из-за поломки самолета на взлетно-посадочной полосе (ВПП). Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

«В настоящее время все операции в аэропорту Шенефельд нарушены», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что из-за поломки самолета отменяются ближайшие рейсы. В аэропорту рекомендовали пассажирам уточнять статусы рейсов у авиакомпаний. Как уточняет радиостанция RBB 24, прибывающие самолеты перенаправляют в другие аэропорты.

По данным ​RBB 24, самолет выкатился за пределы ВПП. Отмечается, что речь идет о борте, который, скорее всего, принадлежит ВВС ФРГ.