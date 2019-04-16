В Китае задержали рейс из-за бросавшего монеты в двигатель пассажира

В Китае рейс авиакомпании Tianjin Airlines был задержан, после того как пассажир бросил несколько монет в двигатель самолета. Об этом пишет China Daily со ссылкой на заявление перевозчика.

​По данным Tianjin Airlines​, примерно за десять минут до вылета рейса из аэропорта города Хух-Хото в город Чифэн в автономном китайском районе Внутренняя Монголия член экипажа заметил, что кто-то бросает монеты в двигатель с пассажирского подъемника.

Выяснилось, что пассажир по фамилии Янг бросал монеты «на удачу». В результате вылет задержали, монеты нашли и убрали из двигателя, после этого лайнер совершил успешный взлет. Мужчина был задержан полицией.

Это не первый случай с китайскими пассажирами, которые «на удачу» бросают в двигатель посторонние предметы. Как в марте отмечало издание South China Morning Post, за последние два года без учета сегодняшнего инцидента зафиксировано не менее четырех таких происшествий.