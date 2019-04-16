В США умерла актриса сериала «Все любят Рэймонда» Джорджия Энджел

Американская актриса Джорджия Энджел, снимавшаяся в сериале «Все любят Рэймонда», умерла на 71-м году жизни в Принстоне, штат Нью-Джерси (США). Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на ее друга Джона Квилти.

По его словам, Энджел не наблюдалась у врачей. В настоящий момент причина ее смерти не установлена.

За свою работу в ситкомах «Мэри Тайлер Мур» и «Все любят Рэймонда» актрису не раз номинировали на премию «Эмми».

Также она сыграла в сериале «Офис», «Красотки в Кливленде» и «Два с половиной человека».