В Уфе ликвидировали пожар на заводе «Башнефт»

В Орджоникидзевском районе Уфы ликвидировали пожар на производственной площадке ПАО «АНК Башнефть-УНПЗ» площадью 140 кв. м. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Республике Башкортостан.

Информация о пожаре поступила в экстренные службы в 03:41 (01:41 мск) 16 апреля. Всего на место происшествия было направлено 35 человек и 14 единиц техники.

Согласно сообщению, в обваловании на заводе «Башнефти-УНПЗ» горел гудрон — черная масса из отходов перегонки нефти. К 04:02 (02:02 мск) пожарным удалось локализовать возгорание, спустя десять минут пожар был ликвидирован.

«Погибших и пострадавших нет», — подчеркнули в региональном главке МЧС.