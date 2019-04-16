В Лондоне полиция задержала 52 активиста экологических протестов

Полиция в Лондоне задержала 52 экологических активиста за участие в акции протеста в центре города. Об этом сообщается на сайте Скотленд-Ярда.

«По состоянию на 00:01 (02:01 мск) 16 апреля было произведено всего 52 задержания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что митингующих задержали из-за того, что они препятствовали движению транспорта на шоссе. Как пояснили в полиции, все задержанные — активисты движения Extinction Rebellion.

Как сообщает The Guardian, накануне в центре британской столицы митингующие провели пикет на загруженных трассах в центре Лондона, протестуя против загрязнения окружающей среды.