В Новосибирске умер хоккеист Дмитрий Набоков

В Новосибирске после тяжелой болезни умер хоккеист Дмитрий Набоков, игравший в клубе «Сибирь», сообщает управление физкультуры и спорта мэрии города. Спортсмену было 42 года.

Церемония прощания пройдет 16 февраля.

За «Сибирь» Набоков играл в сезонах 2002/03 и 2006/07.

В начале 1990-х нападающий выступал за московские «Крылья Советов», а потом переехал в США, где играл за клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэк Хоукс» и «Нью-Йорк Айлендерс». Позднее он вернулся в Россию, где играл за московское «Динамо», тольяттинскую «Ладу», челябинский «Трактор» и другие клубы. Также он играл за финский клуб «Сайпа» и австрийский «Дорбинер». В 2011 году заявил о завершении профессиональной карьеры.



