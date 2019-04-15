Ралли-марафон «Дакар» в 2020 году впервые пройдет в Саудовской Аравии

Ралли-марафон «Дакар» в 2020 году впервые состоится в Саудовской Аравии. Об этом говорится на странице французских организаторов гонки в Twitter.

«Тридцать лет в Африке. 11 лет в Южной Америке. Третья глава истории Ралли Дакар начинается сейчас... с переезда на Ближний Восток», — указано в посте.

«Дакар» — марафон на несколько тысяч километров, где часть дистанции чаще всего проходит по пустыне. В гонке принимают участие грузовики, автомобили, квадроциклы и мотоциклы. С 1978 года марафон ежегодно проводился в Европе и Африке, за исключением двух случаев, традиционно заканчиваясь в столице Сенегала Дакаре. С 2009 года организаторы перевели гонку в Южную Америку. При этом о скором переносе «Дакара» с этого континента профильные СМИ писали еще в начале года. Отмечалось, что организаторам все сложнее найти страны, которые готовы платить взносы за проведение у себя ралли-марафона.

В «Дакаре» регулярно принимает участие российская команда грузовиков «КамАЗ-мастер». В частности, грузовик российской команды одержал победу в гонке в 2017 году, после чего Владимир Путин наградил орденом Почета пилота Эдуарда Николаева.