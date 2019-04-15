В России появились семь новых ТОР

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал указы о создании территорий опережающего развития (ТОР) в семи регионах России. Соответствующие постановления от 12 апреля опубликованы на сайте правительства.

Речь идет об Орловской (зона появится в моногороде Мценск), Челябинской (Миасс), Новосибирской (Горный), Новгородской (Боровичи), Кировской (Белая Холуница) и Тульской (Алексин) областях. В постановлении отмечается, что создание ТОР в этих городах поможет диверсифицировать экономику городов, создать новые рабочие места и снизить их зависимость от градообразующих предприятий.

Как добавляет ТАСС, на совещании Медведева с вице-премьерами курирующий вопросы строительства Виталий Мутко уточнил, что правительство ожидает инвестиций в регионы в районе 35 млрд руб. Власти рассчитывают, что введение ТОР в перечисленных регионах создаст более 7 тыс. новых рабочих мест, а бюджеты разного уровня в перспективе 10 лет получат более 37 млрд руб.

ТОР — зона со льготными налоговыми и административными условиями, закон о создании таких территорий вступил в силу в 2015 году. В первую очередь ТОРы появились на Дальнем Востоке. Как писал «Коммерсант», сейчас в России действуют около 100 таких зон.