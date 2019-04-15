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Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
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«Вегас» обыграл «Сан-Хосе» в плей-офф НХЛ

«Вегас Голден Найтс» обыграл «Сан-Хосе Шаркс» в третьем матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. Об этом говорится на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Матч завершился со счетом 6:3, самым результативным игроком стал нападающий «Вегаса» Марк Стоун, который набрал пять очков. Он забил три шайбы, отдал две результативные передачи и возглавил снайперскую гонку плей-офф. Таким образом «Вегас» повел в серии 2:1, следующая игра состоится в Лас-Вегасе 17 апреля.

В регулярном сезоне «Вегас» с 93 очками занял 7-е место в Западной конференции НХЛ, «Сан-Хосе» — 3-е место на Западе (101 очко).

Теги: НХЛ, Хоккей
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