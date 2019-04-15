Умерла актриса Биби Андерсон

В Стокгольме на 84-м году жизни умерла шведская актриса Биби Андерссон, передает Goteborgs Posten со ссылкой на режиссера и ее подругу Кристину Улофсон.

По ее словам, Андерссон была великой артисткой. «Сегодня мне сообщили о смерти Биби Андерссон. Я была очень огорчена и шокирована этой новостью», — сказала Улофсон.

Гибель Биби Андерссон подтвердили члены ее семьи. При этом причины смерти актрисы не сообщаются.​

Биби Андерссон родилась в Стокгольме в 1935 году. Работала в театре Мальмё, руководителем которого был Ингмар Бергман. Она снялась в 11 его картинах, в частности, «Седьмая печать», «Персона», «Лицо», «Земляничная поляна», «Сцены из супружеской жизни» и «Улыбки летней ночи».

В 1958 году она удостоилась приза Каннского фестиваля за лучшую женскую роль в фильме «У истоков жизни». В 1963 году получила главный приз Берлинского кинофестиваля за роль в картине Вильгота Шёмана «Любовница».