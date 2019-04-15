Россиянки не попали в тройку призеров на чемпионате мира по хоккею

Россиянки не попали в тройку призеров на чемпионате мира по хоккею

В финском Эспоо завершился чемпионат мира по хоккею среди женщин. Пятый раз подряд золотые медали взяла сборная США, которая в финальном матче одолела хозяек турнира.

Встреча между американками и финками завершилась со счетом 2:1 в серии буллитов. При этом финские спортсменки забили шайбу в овертайме, однако судьи ее не засчитали, после чего матч дошел до серии послематчевых бросков.

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В игре за третье место сборная России уступила команде Канады со счетом 0:7. На групповом этапе наша сборная сумела одержать лишь одну победу — 2:1 над Швейцарией. Остальные встречи россиянками были проиграны — США (0:10), Канаде (1:5) и Финляндии (0:4). Однако в этом году формула турнира позволила сборной России сыграть в четвертьфинале, где наши хоккеистки вновь обыграли швейцарок. На этот раз россиянки победили со счетом 3:0.

В полуфинале сборная России проиграла американкам 0:8. В другом полуфинале встретились сборные Финляндии и Канады. Первые оказались сильнее 4:2.​