В США умер нейробиолог и лауреат Нобелевский премии Пол Грингард

В Нью-Йорке на 94-м году жизни скончался ​американский ученый, нейробиолог и лауреат Нобелевской премии по физиологии или медицине​ Пол Грингард. Об этом пишет The New York Times.

Он умер в районе Манхэттен в минувшую субботу. Смерть ученого подтвердили в Рокфеллеровском университете, где Грингард работал с 1983 года.

Пол Грингард до работы в этом учебном заведении преподавал в Медицинском колледже Альберта Эйнштейна и в Йельском университете. Он получил Нобелевскую премию в 2000 году совместно с Эриком Кэнделом и Арвидом Карлссоном «За открытия, связанные с передачей сигналов в нервной системе». Их исследования позволили понять механизм возникновения неврологических и психических заболеваний.