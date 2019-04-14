В Костромской области одного из пропавших мальчиков нашли мертвым

В Костромской области одного из пропавших мальчиков нашли мертвым

В Костромской области следователи обнаружили в реке Унжа тело одного из пропавших ранее мальчиков. Об этом сообщает СУСК России по региону.

Согласно сообщению, два мальчика вышли гулять на улицу 6 апреля и не вернулись домой. После поступлении информации об исчезновении детей были организованы широкомасштабные поисково-спасательные мероприятия при участии водолазов.

«В ходе поисковой операции, которая продолжается восьмые сутки, днем 14 апреля 2019 года в воде в реке Унжа в черте города Мантурово обнаружено тело 7-летнего мальчика», — сообщили в СУСК.

Отмечается, что при осмотре на месте обнаружения специалисты не обнаружили телесных повреждений.

В настоящий момент продолжаются поиски второго мальчика. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК России «убийство».