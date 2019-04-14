Клуб Динамо превратил в акцию фото на фоне стены Цоя с символикой клуба

Клуб Динамо превратил в акцию фото на фоне стены Цоя с символикой клуба

Футбольный клуб «Динамо» превратил в акцию фото у стены Виктора Цоя с новой надписью с символикой клуба на Старом Арбате в Москве. Фотографию клуб опубликовал в своем Instagram.

На фотографии видно, что на стене, посвященной рок-музыканту, появилась бело-голубая надпись «Перемен требуют наши сердца» — строчка из песни Виктора Цоя «Перемен». В слове «сердцах» вместо буквы «д» авторы граффити использовали символику «Динамо».

«Этой ночью в культовом месте Москвы появилась вот такая надпись. И правда — перемены в результатах нам очень нужны», — говорится в сообщении.

https://www.instagram.com/p/BwOnr74labR/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=rvjzuknrlqoi

Клуб «Динамо» также объявил об акции для фанатов и подписчиков — тот, кто первый сфотографируется с атрибутикой клуба на фоне этой надписи, станет обладателем двух билетов на матч 14 апреля.