В Санкт-Петербурге задержали двух мужчин после драки в баре

В Санкт-Петербурге задержали двух мужчин после драки в баре

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга двое мужчин были задержаны после драки в баре. Об этом сообщает интернет-портал «Мойка 78» со ссылкой на ГУ Росгвардии по городу и области.

По данным управления, инцидент произошел около 03:00 12 февраля в баре на Звенигородской улице. Двое мужчин, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, агрессивно отреагировали на замечание работника заведения.

В ходе спора 33-летний и 34-летний посетители начали избивать 39-летнего сотрудника бара. Другие работники заведения нажали кнопку тревожной сигнализации, вызвав вневедомственную охрану.

Двух агрессивных посетителей задержали и передали сотрудникам полиции. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства инцидента.