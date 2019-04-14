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Норникель ₽16 903,48 (+17,24%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+15,13%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
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ЦОДД предупредил москвичей о гололеде на дорогах

Центр организации безопасности дорожного движения (ЦОДД) предупредил об ухудшении погодных условий в Москве и гололеде на дорогах. Об этом сообщается в Twitter организации.

«Если вы вдруг успели переобуться, лучше никуда не ездить — резина на холоде держать не будет. На «зиме» держите дистанцию — на дороге возможен гололед», — говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра, в Москве 14 апреля местами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура днем не поднимется выше 4–6 градусов тепла. При этом порывы ветра могут достигать 15 м/с.

В ночь на 15 апреля столбики термометров покажут от минус 1 до 1 градуса. В понедельник, 15 апреля, по прогнозу, осадки должны прекратиться.

Теги: ЦОДД, предупреждение, гололед, дороги
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