В Киеве из-за угрозы взрыва на Майдане эвакуировали 1,5 тыс. человек

В Киеве из-за угрозы взрыва на Майдане эвакуировали 1,5 тыс. человек

В Киеве полиция начала проверку информации о минировании торгового центра и центральной площади города — майдана Независимости. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции города.

Согласно сообщению, вначале сотрудники правоохранительных органов получили информацию об угрозе взрыва в ТЦ, а спустя час — на главной площади Киева.

«Эвакуированы около 1,5 тыс. человек», — отметили в полиции.

В настоящее время там работают взрывотехническая службы, кинологи, патрульные и следственно-оперативная группа. Специалисты проверяют объекты и прилегающую к ним территорию.