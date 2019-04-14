Умерла художница Ксения Успенская

Автор картины «Не взяли на рыбалку», размещенной в Третьяковской галерее, художница Ксения Успенская скончалась в Воронеже на 97-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Воронежского отделения Союза художников России (СХР).

Согласно сообщению​ смерть художницы наступила вечером 13 апреля. В отделении СХР выразили соболезнования родным, друзьям и коллегам Успенской.

​О дате и месте прощания и похорон на данный момент не сообщили.

Ксения Успенская родилась в Воронеже в 1922 году. Она работала в жанрах тематической картины, портрета, пейзажа и натюрморта. Самой известной ее работой стала «Не взяли на рыбалку», написанная в 1955 году и размещенная в Третьяковской галерее в Москве. В том же году она стала членом Союза художников России. ​