Российский пилот Toro Rosso Квят врезался в два болида на «Формуле-1»

Российский автогонщик Даниил Квят столкнулся с двумя болидами команды McLaren во время первого круга на Гран-при Китая. Об этом сообщается на сайте «Формулы-1».

Телеканал Sky Sports добавляет, что в связи с этим российский пилот Toro Rosso получил штраф. Однако Квят заявил, что после гонки он захотел получить объяснение от судей. По его мнению, этот инцидент был типичным для первого круга.

​«Я полностью не согласен с штрафом, и я поговорю со стюардами за закрытыми дверями, чтобы узнать их мнение», — сказал он. В итоге Квят покинул гонку на 49-м круге.

Автогонщик добавил, что его машина была повреждена. Глава Toro Rosso Франц Тост рассказал, что машину решили вывести из гонки, чтобы поберечь двигатель. «По моему мнению, Даниил не мог ничего сделать по-другому. Тем не менее стюарды решили дать ему штрафной проезд по пит-лейну», — сказал он.