Пограничники задержали пытавшихся ввезти сало в Белоруссию украинцев

Пограничники задержали троих украинцев, пытавшихся незаконно переправить в Белоруссию 28 мешков с салом. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.

Жителей Шацкого района Волынской области задержали у границы без документов. По данным ведомства, они перевозили 800 кг сала на двух телегах. Его изъяли представители Нацполиции.

На задержанных составили административные протоколы по статьям «Нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимных правил в контрольных пунктах въезда-выезда» и «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».

Пограничники также направили материалы в правоохранительные органы по факту выпуска или реализации недоброкачественной продукции (ст. 227 УК Украины).