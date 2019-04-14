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Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Норникель ₽16 903,48 (+17,24%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+15,13%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
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Новый вход у Боровицких ворот Кремля откроют для туристов в этом году

Новый вход на территорию Московского Кремля откроется для туристов через несколько месяцев у Боровицких ворот. Об этом ТАСС сообщил комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников. По его словам, работы по обустройству завершат в конце 2019 — начале 2020 года.

Хлебников отметил, что сооружение входного комплекса идет с отставанием от графика, это связано «не с тем, что люди плохо работают, а с тем, что в процессе обследования площадки возникли осложняющие обстоятельства». «Рядом стена, косогор — мы боимся нарушить геодезию, чтобы не нанести ущерб Кремлю», — пояснил он.

Комендант Кремля сообщил, что после того, как будут завершены необходимые исследования, специалисты выберут один из трех вариантов проекта входного павильона. Это будет «современный комфортный входной комплекс», отметил он

Сейчас для туристов открыт вход с технической проверкой безопасности, расположенный у Кутафьей башни. Покинуть территорию Кремля можно через Кутафью и Спасскую башни.

Теги: Кремль
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