Российские туристы получили травмы на аттракционе на Кипре

Двое туристов из России — женщина и ее семилетний сын — получили серьезные травмы в результате несчастного случая в парке развлечений в курортном городе Айя-Напа на Кипре. Об этом со ссылкой на полицию сообщает Cyprus Mail.

Инцидент произошел 12 апреля в луна-парке Paliatso. Во время катания на карусели сиденье россиян врезалось в столб. В результате женщина травмировала левое колено, получила перелом правой руки и черепно-мозговую травму, а ребенок — открытый перелом правой ступни. Пострадавших доставили в частную клинику в Лимассоле.

По словам представителя полиции, несмотря на тяжелые травмы, жизни туристов ничто не угрожает. Правоохранительные органы расследуют причины инцидента.

В парке заявили, что, по предварительным данным, причиной аварии стал человеческий фактор. Там отметили, что на все аттракционы есть лицензия, и их регулярно проверяют. Также администрация пообещала взять на себя все медицинские расходы пострадавших.