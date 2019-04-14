Российские туристы получили травмы на аттракционе на Кипре

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,35 -0,26 EUR Бирж. 72,70 -0,03 Brent 71,54 +0,76% USD Нал. 65,10 63,60 EUR Нал. 73,30 71,78 USD ЦБ 64,52 +0,12 EUR ЦБ 72,84 +0,18 EUR/USD 1,1294 +0,0041 BTC/USD Бирж. 5 104,10 -12,44 IMOEX 2 559,72 +0,32% RTSI 1 253,44 +0,66% DJIA 26 412,30 +1,03% Nasdaq 7 984,16 +0,46%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Норникель ₽16 903,48 (+17,24%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+15,13%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Норникель ₽16 903,48 (+17,24%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+15,13%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 13 апреля
USD ЦБ: 64,52 (+0,12) Quote, 12 апр, 12:19
Курс евро на 13 апреля
EUR ЦБ: 72,84 (+0,18) Quote, 12 апр, 12:19
Российские туристы получили травмы на аттракционе на Кипре Общество, 00:38 Акционеры Facebook потребовали убрать Цукерберга с поста главы правления Технологии и медиа, 00:03 В Москве запретили выезжать на выделенные полосы по выходным Авто, 00:00 В Дагестане задержан брат бывшего замглавы УВД Махачкалы Общество, 13 апр, 23:57 «Просто так»: в чем польза бессмысленных действий РБК и AFI Development, 13 апр, 23:48 У здания парламента в Белграде прошла акция протеста противников Вучича Общество, 13 апр, 23:30 Microsoft сообщила о взломе сервиса Outlook хакерами Технологии и медиа, 13 апр, 22:58 На Украину прибыла партия американских боевых машин Hummer Политика, 13 апр, 22:52 8 лайфхаков для модного онлайн-шопинга РБК и KUPIVIP.RU, 13 апр, 22:39 Крупный пожар произошел в парке «Лосиный остров» в Подмосковье Общество, 13 апр, 22:25 Здание Украинского культурного центра сгорело в канадском Гамильтоне Общество, 13 апр, 22:15 Климкин поблагодарил Польшу за отказ пустить в свои воды парусник «Седов» Политика, 13 апр, 22:01 «Локомотив» победил «Ахмат» в чемпионате России Спорт, 13 апр, 21:57 Эволюция рекламы: какие технологии вы еще точно не используете в бизнесе РБК и МегаФон, 13 апр, 21:48
Общество ,  
0 
Российские туристы получили травмы на аттракционе на Кипре

Двое туристов из России — женщина и ее семилетний сын — получили серьезные травмы в результате несчастного случая в парке развлечений в курортном городе Айя-Напа на Кипре. Об этом со ссылкой на полицию сообщает Cyprus Mail.

Инцидент произошел 12 апреля в луна-парке Paliatso. Во время катания на карусели сиденье россиян врезалось в столб. В результате женщина травмировала левое колено, получила перелом правой руки и черепно-мозговую травму, а ребенок — открытый перелом правой ступни. Пострадавших доставили в частную клинику в Лимассоле.

По словам представителя полиции, несмотря на тяжелые травмы, жизни туристов ничто не угрожает. Правоохранительные органы расследуют причины инцидента.

В парке заявили, что, по предварительным данным, причиной аварии стал человеческий фактор. Там отметили, что на все аттракционы есть лицензия, и их регулярно проверяют. Также администрация пообещала взять на себя все медицинские расходы пострадавших.

Теги: Кипр, российские туристы, пострадавшие
Материалы по теме
В Тель-Авиве умер турист из России
Общество
В Тунисе российские туристы попали в ДТП
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter