В Дагестане задержан брат бывшего замглавы УВД Махачкалы

В Каспийске задержан временно исполняющий обязанности начальника местного отдела полиции Зиявудин Ашиков — старший брат бывшего заместителя начальника управления МВД Махачкалы Раипа Ашикова, которого ранее арестовали по подозрению в финансировании терроризма, сообщает «Коммерсантъ». Эту информацию ТАСС подтвердил источник в силовых структурах республики.

Зиявудина Ашикова заподозрили в посягательстве на жизнь сотрудника полиции и в соучастии в финансировании терроризма путем создания организованной преступной группы.

Источник ТАСС не исключил, что будут задержаны другие участники преступной группы.

Ашикова-младшего задержали в начале апреля, суд арестовал его на 45 суток. По версии следствия, в декабре 2018 года он передал 160 тыс. руб. начальнику отдела доставки пенсий в Тарумовском районе Дагестана Омару Абдурашидову, «осознавая, что деньги пойдут боевикам на приобретение оружия, боеприпасов и другие нужды». Сам Абдурашидов заявил на допросе, что передал деньги боевику Марату Алинчиеву — участнику «эндирейской» бандгруппы.

В 2013 году братья Ашиковы были сняты с должностей в ходе расследования преступлений группировки экс-помощника прокурора города Кизляра Магомеда Абдулгалимова, состоящей из силовиков. Однако в декабре того же года Ашиков-старший подал иск о восстановлении в должности замначальника полиции МВД Дагестана, суд его удовлетворил.