Здание Украинского культурного центра сгорело в канадском Гамильтоне

Здание Украинского культурного центра в канадском городе Гамильтон вблизи Торонто сгорело в результате пожара. Об этом говорится в сообщении пожарной службы города в микроблоге в Twitter.

По данным спасателей, в результате пожара в здании культурного центра обрушилась крыша. Огонь полностью уничтожил здание центра, уточняет «Украинформ».

В результате ЧП никто не пострадал. О причинах пожара не сообщается, ведется расследование.