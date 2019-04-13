СМИ сообщили о нападении на певицу «Геликон-Оперы» в Москве

СМИ сообщили о нападении на певицу «Геликон-Оперы» в Москве

Неизвестный в Москве напал на певицу «Геликон-Оперы» Меланию Заридзе. Эту информацию РЕН ТВ, «Пятому каналу» и телеканалу «360» подтвердил художественный руководитель и генеральный директор театра Дмитрий Бертман.

«Главное, что она жива. Прокомментировать я не могу, идет следствие», — сказал Бертман.



По данным РЕН ТВ, нападение на певицу 12 апреля совершил ее сосед по лестничной клетке, который пытался ухаживать за ней. Получив отказ, он применил силу.

​РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве.