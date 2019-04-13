Два человека пострадали при столкновении двух автобусов в Москве

Два человека пострадали при столкновении двух автобусов в Москве

Две женщины пострадали в результате столкновения двух автобусов в Москве. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.

По данным ведомства, инцидент произошел в субботу, около 18:00 возле дома № 5 на улице Теплый Стан. В результате пострадавшие получили травмы. Одну из пассажирок доставили в медучреждение, другой была оказана помощь на месте.

В настоящее время на место происшествия прибыли полицейские для выяснения всех обстоятельств аварии.