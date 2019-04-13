Пять человек пострадали в аварии с гоночной машиной в Швеции

Пять человек пострадали в аварии с гоночной машиной в Швеции

Гоночный автомобиль врезался в зрителей во время соревнований, проходящих в шведском городе Римбо. В результате пострадали пять человек, трое из них получили серьезные травмы, сообщает шведская газета Aftonbladet.

Как отметила представитель полиции Карина Скагерлид, один из автомобилей вылетел с трассы и врезался в зрителей. Два человека получили травмы средней тяжести, еще трое — более серьезные. Одного из пострадавших на вертолете доставили в больницу.

Полиция расследует инцидент как несчастный случай. Сам водитель в результате аварии не пострадал, уточняет радиостанция Sveriges Radio.