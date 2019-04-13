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Норникель ₽16 903,48 (+17,24%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+15,13%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
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Украина получила от Германии грамоту Петра I 1708 года

Грамота императора Петра I, датированная 1708 годом, была доставлена самолетом на Украину из Германии минувшей ночью. Об этом сообщил в своем Facebook министр культуры Украины Евгений Нищук.

По его словам, исторический документ представляет собой рукописный пергамент размером 80 на 58 сантиметров, обрамленный в серебряно-позолоченную оправу. 

Грамоту поместили в Национальный заповедник «София Киевская», где в ближайшее время она будет представлен посетителям. 

Украинский министр отметил, что документ была утеряна во время Второй мировой войны, а с конца 1950-х годов она хранилась в библиотеке Института восточноевропейской истории и краеведения Университета Тюбингена (Федеральная земля Баден-Вюртемберг)​. По словам Никищука, на Украину документ удалось вернуть благодаря усилиям сотрудников межправительственной комиссии по возвращению перемещенных во время войны культурных ценностей.

Теги: Германия, Украина, Петр I, грамота
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