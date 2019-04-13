Летевший из Хельсинки в Манчестер Airbus экстренно сел в Стокгольме

Летевший из Хельсинки в Манчестер Airbus экстренно сел в Стокгольме

Самолет Airbus A319 авиакомпании Finnair, выполнявший рейс по маршруту Хельсинки — Манчестер, экстренно сел в Стокгольме. Причиной тому послужила техническая неисправность, которая возникла из-за повышенного давления в салоне лайнера, сообщает «РИА Новости».

По словам директора по коммуникациям перевозчика Пяйвют Таллквист, в настоящее время пассажиры в аэропорту Хельсинки ожидают вылета. Новый борт вылетит из финской столицы, чтобы забрать пассажиров и доставить их в Манчестер.

По словам представителя Finnair, лайнер вылетел из Хельсинки-Вантаа в субботу в 08:20 утра. На борту лайнера 139 человек. Задержка прилета в Манчестер составит как минимум три часа.