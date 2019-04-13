Япония выразила протест США из-за убийства морпехом женщины на Окинаве

Япония выразила протест США из-за информации об убийстве японки на острове Окинава американским военнослужащим, который впоследствии покончил с собой. Об этом говорится в сообщении на сайте японского МИДа.

Протест американскому послу Уильяму Хагерти в ходе телефонного разговора выразил замглавы ведомства Такэо Акиба. Он также потребовал от американской стороны сотрудничества в расследовании и предотвращения таких случаев в будущем. Посол выразил сожаление в связи с произошедшим и пообещал японской стороне оказывать содействие.

Утром 13 апреля японское агентство Kyodo сообщило, что американский военнослужащий убил женщину и покончил с собой. Газета Минобороны США Stars and Stripes писала, что их обнаружили в квартире в поселке Тятан.

Личность погибшего военного не раскрывается, однако известно, что ему был 31 год. По словам представителя 3-го экспедиционного корпуса морской пехоты, военный служил в третьей дивизии морской пехоты. Женщине, по информации полиции Окинавы, было около 40 лет, и она могла состоять с морпехом в отношениях.