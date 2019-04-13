Ломаченко нокаутировал Кроллу и защитил пояса WBA и WBO

Ломаченко нокаутировал Кроллу и защитил пояса WBA и WBO

Украинский боксер Василий Ломаченко победил британца Энтони Кроллу в поединке за титул чемпиона мира по версиям WBA Super и WBO в легком весе, передает «РИА Новости».

Поединок состоялся в Лос-Анджелесе. Ломаченко победил соперника нокаутом в четвертом раунде. Таким образом, украинец защитил оба своих титула.

Для Ломаченко эта победа стала 13-й в 14 поединках. У Кроллы — 34 победы, семь поражений и три ничьих.

По версии журнала The Ring, Ломаченко занимает первое место в рейтинге лучших боксеров независимо от весовой категории.