В США мужчина поджег себя перед зданием Белого дома

В Вашингтоне неизвестный мужчина поджег свою одежду перед зданием Белого дома.​ Об этом говорится на странице Секретной службы США в Twitter.

Мужчина на электрической каталке поджег свою куртку, когда находился недалеко от северной части забора перед Белым домом. На ситуацию немедленно отреагировали офицеры Секретной службы, которые оказали мужчине первую помощь, указано в сообщении спецслужбы. Отмечается, что пострадавшего доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.

При этом Reuters со ссылкой на слова 57-летнего защитника прав избирателей Дэниела Кингери пишет, что поступок мужчины скорее всего был протестной демонстрацией: он поджег свою куртку и записывал происходящее на видео, не подчиняясь приказам сотрудников Секретной службы.