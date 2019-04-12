«Первый канал» допустил мирное решение спора с первой женой Задорнова

«Первый канал» может предложить мировое соглашение первой жене сатирика Михаила Задорнова Велте, которая подала иск к телеканалу, сообщил РБК адвокат женщины Виктор Осипов.

По его словам, суд дал сторонам время до 21 июня. «За это время представители «Первого канала» могут подготовить свое предложение для мирового соглашения. Если предложение появится, то будем рассматривать, если нет, то 21 июня, надеюсь, все решится», — сообщил Осипов.

Он напомнил, что изначальная сумма иска составляла 7,5 млн. «Если сумма, которую предложит «Первый» будет близка к этой, то будем разговаривать, если, допустим, они предложат в 10 раз меньше, то смысла я не вижу», — сообщил адвокат.

Велта Задорнова подала иск к «Первому каналу» в конце февраля, потребовав компенсацию за показ фильма-концерта «Умом Россию не поднять», исключительные права на который, по ее словам, принадлежат только ей. Материалы на сайте телеканала свидетельствуют, что в указанные в исковом заявлении даты в его эфире действительно показывали концерт сатирика.

