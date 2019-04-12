Верховный суд отправил дело о продаже «Порта Пермь» на пересмотр

Дело о продаже АО «Порт Пермь» иностранному инвестору направлено на новое рассмотрение по существу в Арбитражный суд Пермского края. Соответствующее решение принял Верховный суд после обращения Федеральной антимонопольной службы, говорится в сообщении на сайте ФАС.

В 2017 году ведомство направило в суд исковое заявление, в котором требовало признать недействительными несколько сделок, совершенных в 2011–2015 годах. По мнению ФАС, они привели к установлению над АО «Порт Пермь» незаконного контроля иностранного инвестора. Ведомство также отмечает, что «Порт Пермь» имеет стратегическое значение для обороны и безопасности страны. Подобные сделки должны быть предварительно согласованы правкомиссией по иностранным инвестициям.

Как уточнила глава управления контроля иностранных инвестиций ФАС Олеся Мильчакова, инвестор — гражданин Великобритании, который установил контроль над АО «Порт Пермь» «через подконтрольных ему лиц в результате совершения ряда последовательных сделок».

ФАС потребовала признать сделки недействительными, но суды первой, апелляционной и кассационной инстанций отказывали службе в удовлетворении требований.