Сотрудник РАН назвал МКС пустой тратой времени

Международная космическая станция (МКС) — это «пустая трата времени» с точки зрения науки, заявил радиостанции «Говорит Москва» ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев.

По его словам, космонавты на МКС в основном занимаются собственным жизнеобеспечением и «изучают, кто у них там дырки просверливает». «Тратятся миллиарды не рублей, а долларов, а научный выход — ноль», — заявил он.

Докучаев добавил, что все важные научные открытия осуществляются с помощью роботов: «Марсоход на Марсе, флуктуации реликтового излучения — все это получено роботами». По его мнению, «человеческая космонавтика» нужна на частные деньги, а государству следует тратить деньги налогоплательщиков «на настоящую науку».

12 апреля в России отмечается День космонавтики. В 1961 году в этот день космонавт Юрий Гагарин на корабле «Восток-1» впервые совершил облет вокруг Земли, который продлился 1 час 48 минут.

