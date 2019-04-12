СК сообщил об обысках в администрации Новокузнецка

Следователи совместно с сотрудниками ФСБ по Кемеровской области проводят обыски в Управлении по учету и приватизации жилых помещений администрации Новокузнецка. Силовики изымают документацию, говорится в сообщении на сайте СК по региону.

СК возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2017 году житель Новокузнецка оформил право собственности на муниципальную квартиру, которую получил в связи со сносом аварийного дома. Однако, отмечает СК, он не состоял на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении, которое предоставляется по договору социального найма.

Следствие оценило причиненный городскому бюджету ущерб в 1,7 млн руб. СК намерен установить, кто принимал решение о выдаче квартиры.

По данным издания «Новокузнецк.ру», проверка также прошла в дирекции ЖКХ Новокузнецка, в ходе которой сотрудники ФСБ также изъяли документы.