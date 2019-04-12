Умер режиссер документального кино Сергей Страхов

На 83-м году жизни 11 апреля умер режиссер документального и научно-популярного кино, заслуженный деятель искусств Грузии Сергей Страхов. Об этом сообщает Союз кинематографистов России. Отпевание состоится 13 апреля в Москве в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском-Стрешневе.

Страхов окончил Грузинский государственный политехнический институт и кафедру неигрового фильма ВГИКа. Работал на Грузинской студии хроникально-документальных и научно-популярных фильмов, киностудии «Центрнаучфильм» и телеканале «Культура».

Дебютная работа Страхова «Я и Мы» вышла на экраны в 1966 году. Он также является автором таких лент, как «Есенин в Грузии», «Метаморфозы», «Про белого бычка», «Пошла муха на базар», «Мальчик резвый», «Воспоминание о гордом льве». Среди телевизионных работ режиссера: «Павел Флоренский — путь к истине», «Автора!», «Платье для короля».