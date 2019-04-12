Путин наградил премьера Индии орденом Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин наградил премьер-министра Индии Наренду Моди орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Награда вручена «за выдающиеся заслуги в развитии особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Республикой Индией и дружественных связей между российским и индийским народами».

В октябре прошлого года Путин побывал с официальным визитом в Индии. Он провел переговоры с Моди, а также принял участие в российско-индийском деловом форуме. По итогам переговоров Путин подписал контракт на поставку Индии зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф». Общая сумма сделки превысила $5 млрд.

В январе Путин пригласил Моди в качестве главного гостя на Восточный экономический форум, который пройдет в сентябре 2019 года.