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L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
АЛРОСА ₽130 (+38,15%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
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СК возбудил дело после нападения собак на ребенка в Благовещенске

В Амурской области возбудили уголовное дело после нападения бродячих собак на девятилетнего ребенка. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР. Дело возбуждено по ст. 293 УК РФ (халатность).

Инцидент произошел 11 апреля в Благовещенске на территории промышленного объекта, расположенного в районе дома №121 по улице Гражданской. Пострадавшего ребенка доставили в медучреждение.

Как сообщили медики «Амурской правде», ребенок перенес тяжелую операцию. По словам директора центра детской политравмы Амурской областной детской больницы Владимира Дудкина, состояние ребенка тяжелое, он находится в в реанимации на искусственной вентиляции легких. Ему потребуется длительное лечение. Врач также допустил, что в будущем мальчику придется сделать пластическую операцию.

Теги: собаки, Следственный комитет, нападение
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