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Золото $1 415 (+8,81%) прогноз BNP Paribas к 31.12.20
Walmart $115 (+15,76%) прогноз CFRA к 01.04.20 Купить
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Умер солист панк-группы «Соломенные еноты» Борис Усов

Умер лидер и солист российской панк-группы «Соломенные еноты» Борис Усов. Об этом РБК сообщил участник группы Константин Мишин.

«Борис Усов скончался сегодня, точно пока не знаю от чего. По поводу места похорон информация будет завтра», — сказал он.

Московская андерграундная группа «Соломенные еноты» существовала с 1992 года по 2007 год. Она была любительской и записала более 20 альбомов. Они выступали как на концертах, так и квартирниках.

Основателями группы были Борис Белокуров (Усов) и Борис Гришин. В разное время ее состав также входили Борис Рудкин, Павел Бородулин, Алексей Марков, Арина Строганова, Борян Покидько, Герман Алексадров и Алексей Экзич.

Усов также является создателем журналов «Шумелаъ мышь», «Связь времен» и «Мир искусства».

Теги: Москва, панки, музыка
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