Главой Таллина избрали русскоязычного политика из Казахстана

Новым мэром Таллина избрали члена Центристской партии Михаила Кылварта, сообщается на сайте эстонской столицы.

Его кандидатуру поддержали 45 депутатов из 70. Осенью 2017 года Кылварт был избран председателем городского совета Таллина, в 2011–2017 годах был заместителем мэра, курировал сферы образования, культуры, спорта, работы с молодежью.

Как передает ERR, прежний мэр Таллина Таави Аас был избран депутатом парламента.

Кылварт родился в казахском городе Кызылорда, является корейцем по национальности. В 2010 году он вошел в эстонский Совет русских школ.