В Екатеринбурге ограбили отделение Райффайзенбанка, сообщили в пресс-службе городского УМВД «РИА Новости». Полиция возбудила дело по ч. 4 ст. 162 УК (разбой в особо крупном размере).

По словам представителя УМВД, при налете на банк никто не пострадал. В полиции не уточнили сумму ущерба.

Как сообщает Znak.com, нападение произошло вечером 10 апреля перед закрытием отделения банка. Неизвестный мужчина ворвался в офис и, угрожая оружием, похитил деньги из кассы.

Личность и местонахождение мужчины устанавливаются.