Большинство россиян заявили о неготовности к крупным покупкам и кредитам

Большинство россиян заявили о неготовности к крупным покупкам и кредитам

Больше половины россиян (55%) считают, что сейчас плохое время для совершения крупных покупок, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМа. Противоположного мнения придерживаются 23% респондентов.

По мнению 69% участников опроса, сейчас не стоит рассматривать вопрос о получении крупных займов. Готовы брать кредиты 15% респондентов.

Сократить повседневные расходы считают необходимым 68% респондентов. По мнению 20% опрошенных, целесообразно побыстрее потратить зарплату или пенсию на необходимые покупки.

Почти половина опрошенных россиян (48%) считают, что свободные деньги лучше положить в банк. С тем, что вклады лучше забрать из банков, согласны 29% респондентов.

Опрос был проведен 26 марта среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.