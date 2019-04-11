В Верховной раде объяснили нежелание НАТО и ЕС принимать Украину

Украину не ждут ни в НАТО, ни в Евросоюзе, считает депутат Верховной рады, глава партии «Оппозиционная платформа» Вадим Рабинович. Такое заявление он сделал в эфире телеканала NewsOne.

«В НАТО нас никто не брал, не берет и не будет брать. Мало того, об этом говорят на каждом углу, в том числе и руководители блока, но мы почему-то всем рассказываем, что туда пойдем», — подчеркнул депутат. «НАТО не берет по своему уставу — вообще не может даже взять — страну, в которой есть неразрешенные конфликты, а мы, продолжая раздувать конфликт, продолжаем говорить о вступлении в НАТО».

По его словам, перспективы вступления Украины в ЕС также не столь радужны. «ЕС — не та организация, куда нас утром приняли, а вечером мы стали лучше жить», — сказал Рабинович, добавив, что Украине нужно стремиться создавать экономику и условия для жизни «как в ЕС», но на своей территории.

«А вообще надо строить нейтральную независимую страну. Потому что мы должны пользоваться своим территориальным расположением, пользоваться тем, как мы между Востоком и Западом встали», — считает народный депутат.

Курс Украины на вступление в НАТО и ЕС c февраля закреплен в конституции страны.