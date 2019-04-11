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Общество ,  
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В Москве у компании изъяли бриллианты, сапфиры, рубины на 15 млн руб.

В ходе проверки соблюдения законодательства в области оборота драгоценных металлов и изделий, ФСБ и таможенники обнаружили и изъяли в компании на востоке столицы более 160 драгоценных камней. Об этом говорится в сообщении московского межрегионального следственного управления на транспорте СК.

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«В помещении, арендатором которого является ООО «Парнаса», обнаружены и изъяты 169 природных драгоценных камня — бриллианты, сапфиры, рубины, топазы, изумруды и аметисты на общую сумму свыше 15 млн руб.», — указано в сообщении.

Представители компании не смогли предъявить документы, подтверждающие ввоз драгоценных камней. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 191 УК (незаконный оборот природных драгоценных камней).

Теги: СКР, драгоценности
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