В Москве у компании изъяли бриллианты, сапфиры, рубины на 15 млн руб.

В Москве у компании изъяли бриллианты, сапфиры, рубины на 15 млн руб.

В ходе проверки соблюдения законодательства в области оборота драгоценных металлов и изделий, ФСБ и таможенники обнаружили и изъяли в компании на востоке столицы более 160 драгоценных камней. Об этом говорится в сообщении московского межрегионального следственного управления на транспорте СК.

«В помещении, арендатором которого является ООО «Парнаса», обнаружены и изъяты 169 природных драгоценных камня — бриллианты, сапфиры, рубины, топазы, изумруды и аметисты на общую сумму свыше 15 млн руб.», — указано в сообщении.

Представители компании не смогли предъявить документы, подтверждающие ввоз драгоценных камней. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 191 УК (незаконный оборот природных драгоценных камней).