В Совфеде объяснили выгодность позиции НАТО об «угрозе» от России

Почти все профессионалы в НАТО знают, что Россия не собирается нападать на Европу. Об этом заявил РБК заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, прокомментировав слова американского военного об отсутствии «российской угрозы» на Западе.

«Но политикам не выгодна эта позиция, потому что в этом случае непонятно зачем НАТО. <...> Если сейчас они примут эту точку зрения, то получается, все, что они делали последние 20 лет, не туда», — пояснил Климов.

Он добавил, что карьера многих западных политиков связана с идеей о «российской угрозе». Более того, на защиту от России выделяется большие суммы денег, поэтому они продолжают нагнетать напряжение.

Ранее полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News объявил об отсутствии необходимости размещать американские войска за рубежом, чтобы противостоять России при ее «нападении» на Европу и Китаю при его «нападении» на Юго-Восточную Азию, так как обе страны не планируют ни на кого нападать.