Иркутский губернатор подал в суд на гордуму из-за не ушедшего депутата

Иркутский губернатор подал в суд на гордуму из-за не ушедшего депутата

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко подал в суд иск на городскую думу Иркутска из-за уклонения от решения о прекращении полномочий депутата Григория Резнникова. Об этом говорится в сообщении на сайте пресс-службы областного правительства.

Как поясняется в сообщении, дума два раза рассматривала заявление Левченко о досрочном прекращении полномочий Резникова, и после этого депутаты попросили губернатора прислать дополнительные подтверждающие документы.

Дума Иркутска в качестве оснований для непринятия решения по Резникову сослалась на документ, определяющий порядок досрочного прекращения полномочий, принятый на местном уровне, сообщила начальник управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений аппарата губернатора Светлана Юзвак. По ее словам, муниципальный акт противоречит федеральному законодательству и не имеет законных оснований.

Как считает Юзвак, «думе необходимо затянуть процесс любыми способами, чтобы сохранить действующий депутатский корпус до очередных выборов».

Губернатор обратился в областную прокуратуру, и ведомство сообщило о необходимости обжаловать действия гордумы в суде.