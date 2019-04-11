СК завел три дела после обстрелов мирного населения в Донбассе

Следственный комитет России возбудил три уголовных дела по факту обстрела украинскими военными мирного населения в Донбассе. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По данным следствия, обстрелы гражданских объектов в поселках шахты «Трудовская», Старомихайловка и Зайцево производились из тяжелых видов вооружения 6 и 8 апреля.
В результате трое мирных жителей (женщины 79-ти и 37-ми лет, 56-летний мужчина) получили ранения.
Как отметили следователи, данные действия военнослужащих ВС Украины и Национальной гвардии нарушили Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и ряд других документов.
СК возбудил три уголовных дела по ч. 1 ст. 356 УК России. В настоящий момент устанавливаются лица, причастные к обстрелу.