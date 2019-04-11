«Аэрофлот» отменил 11 и изменил время 17 рейсов из-за погоды

«Аэрофлот» отменил 11 и изменил время 17 рейсов из-за погоды

«Аэрофлот» отменил 11 рейсов из аэропорта Шереметьево из-за прогноза о неблагоприятных погодных условиях, говорится в сообщении на сайте авиакомпании.

Отмена коснулась рейсов в Будапешт, Варшаву, Берлин, Набережные Челны, Астрахань, Ростов, Сочи, Казань, Мурманск, Уфу и Ижевск.

Кроме того, перевозчик перенес на более позднее время вылет девяти рейсов из Шереметьево: в Мадрид, Мюнхен, Милан, Прагу, Дюссельдорф, Екатеринбург, Симферополь, Минеральные Воды и Сочи.

Вылеты из Тюмени, Ульяновска, Ханты-Мансийска, Перми, Шереметьево, Набережных Челнов, Саранска, Нижневартовска и Нижнего Новгорода также прибудут в московский аэропорт с опозданием.

В пресс-службе Шереметьево сообщили РБК, что аэропорт работает в штатном режиме.